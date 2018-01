Alvaro Odriozola, un año a ritmo de vértigo

Álvsro Odriozola cumple un año desde su llegada al primer equipo de la Real Sociedad. Y lo hace a ritmo de vértigo. Totalmente consolidado como lateral derecho, puesto que nadie le discute, como internacional absoluto de forma ya regular, y con todas las puertas abiertas de par en par para ser seleccionado por Julen Lopetegi para el Mundial de Rusia de este verano.

-Año inmejorable. "Para mí fue el momento más feliz de mi vida, porque ves cumplido un sueño por el que peleas desde que entras en la Real Sociedad. Ha ido todo sobre ruedas, no podría imaginar lo que iba a pasar ha sido una sucesión de sueños cumplidos pero el día a día me ha traído cosas muy bonitas pero vamos a seguir trabajando para que las cosas siguen igual porque ese es el único secreto".

-Ha pasado muy rápido. "Ha ido todo muy rápido y es verdad que muchas veces no te das cuentas y no le das el mérito y la importancia si tiene porque para ha sido un año muy especial pero como va todo tan rápido tienes que pensar en el presente y cuando me retire me parare y pensaré en lo hecho porque quiero seguir muchas más cosas.

-Auticrítica. “Es verdad que estamos en una dinámica que no es la que más nos gusta y yo soy el primero que tengo que asumir mi responsabilidad, porque estamos en una racha de resultados que no nos está dejando en el lugar que deberíamos estar en la tabla, pero con esfuerzo y trabajo estoy seguro que le daremos la vuelta".

-Su peor momento en el primer equipo. "Si, se podría decir que sií Porque quieres que el equipo gane, y porque ves la clasificación y no te gusta verte ahí, especialmente por el potencial del equipo y el juego que hacemos no se ve en el resultado. Cada uno debe hacer autocrítica para que se mejore, porque hay cosas que se nos escapan".

-Irán para arriba, seguro. "Queda un mundo porque esto es una carrera de fondo, así que estoy segurísimo de que vamos a ir para hacia arriba. Lo que hay que tener lo tenemos y ahora es trabajar para ir para arriba en la segunda vuelta".

-Qué mejorar. “Sobre todo evitar que con muy poco el rival nos hace goles. Luego hay que ser más efectivos en las dos áreas porque no metemos tantos goles como deberíamos por las ocasiones que hacemos".

-Reunión del presidente con los capitanes. “Es una reunión típica, porque durante el año se hacen varias reuniones y ésta coincide con la mala racha y es casualidad. Se le está dando más bombo de lo que merece, es algo rutinario y normal, y hay que quitarle hierro".

-Ha cambiado todo para él en un año. “Ha cambiado mucho, al final cuando llegas no te conocen y no saben tus características y juegas con el factor sorpresa, y el año pasado no me seguía nunca su extremo, y ahora el entrenador rival intenta ponerte más trabas, noto que los rivales me siguen mucho y están muy pendientes de mi, pero es algo normal y forma parte del fútbol"

-Jugar finales desde ya. “Soy mucho de esa mentalidad, que cada partido debe ser como el ultimo, tenemos toda la segunda vuelta por delante pero nuestra mentalidad tiene je ser afrontarlo como si fuera el último o como una final.

-A por todos los partidos. "Podríamos empezar por ganar en Anoeta, pero tenemos equipo para ganar en cualquier sitio. Contra el Barça en la primera parte se vio el dominio que hicimos y que somos capaces de ganar a cualquier equipo".