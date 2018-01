El concejal de Sepúlveda, Joaquín Duque, renuncia a su cargo

El concejal no adscrito Joaquín Duque renunciará a su cargo de concejal en el Ayuntamiento de Sepúlveda en el pleno ordinario que se celebrará el viernes tal y como se recoge en el orden del día. Los motivos que esgrime el concejal socialista son estrictamente familiares. Duque considera que ya tiene una edad, 74 años y que con una familia repartida por distintos paises, es momento de disfrutar de ella.

A pesar de reconocer que la evolución de la legislatura no ha sido fácil por los cambios que se han ido produciendo se muestra satisfecho con las acciones que él ha podido realizar. Ya en la legislatura pasada inició la redacción del Plan de Urbanismo que se ha aprobado definitivamente en esta legislatura. Además ha iniciado la reforma de las Normas Urbanísticas y ha logrado traer a la localidad la colección de cuadros de Lópe Tablada para el museo que recientemente se inauguró en el municipio. "Lo que he podido ofrecer ya lo he ofrecido", apunta.

Duque accedió al Ayuntamiento en las elecciones municipales de mayo de 2015 formando parte de la lista de Independientes por Sepúlveda. Meses después abandonó esta formación política para continuar como concejal no adscrito, aunque mostró su respaldo ideológico a Ciudadanos. Tras la ruptura del pacto de Gobierno Municipal entre PSOE y PP, Duque pasó a respaldar la acción de gobierno encabezada por el alcalde del PSOE, Ramón López, encargandose del área de urbanismo.

Tras esta renuncia la formación de Independientes por Sepúlveda volverá a contar con tres concejales. El siguiente en entre en el consistorio sería Gregorio Poza, si acepta el acta de concejal. Dada la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento, Duque considera que el PSOE, aunque sigua conservando la mayoría con cuatro concejales, deberá llegar a acuerdos con la formación independiente si quiere sacar adelante diversas propuestas.