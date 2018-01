Reorganización de las concejalías del Ayuntamiento Tafalla

El nuevo concejal de Bildu, Jacinto Goñi se hace cargo de la comisión de Festejos y Ferias del Ayuntamiento de Tafalla y también asume la oficina de atención ciudadana, que llevaba la fallecida Marian González. Iñaki Lerga es el nuevo presidente de Juventud, además de seguir al frente de Cultura y pasa la presidencia de la comisión de Euskera a Cristina Arconada.

Mientras, Haizea Lizarbe sigue en el Ayuntamiento sólo como concejala, obligada por su nuevo destino laboral, señala "trabajo fuera de Tafalla desde el pasado mes de septiembre y las obligaciones de estas áreas, sobre todo festejos donde hay que reunirse con muchos grupos y con el personal técnico, te obligan a acudir al ayuntamiento por las mañanas y ahora no puedo, así que he tenido que renunciar".

Punto y aparte en una responsabilidad que deja satisfecha con la labor realizada y en la que da el relevo a Jacinto Goñi. Un novato en la primera línea política que reconoce estar "un poco agobiado porque de repente me encuentro con todo esto que no esperaba, pero confío en la experiencia de los técnicos a los que hay que supervisar, así que no tengo ningún miedo y muchas ganas de trabajar y escuchar todo lo que la ciudadanía quiera aportar".

Los nuevos nombramientos quedaban aprobados en la última Junta Local de Gobierno.