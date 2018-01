La Conselleira de Infraestructuras ha pasado por los micrófonos de Radio Vigo para explicar su postura y la de la Xunta en el asunto de la AP-9 y los accesos de Buenos Aires. Ethel Vázquez le ha pedido al Concello que haga los deberes y que finalice un proyecto que permita poder negociar con Fomento una solución a un problema que, si no hay acuerdo, será grave para los transportistas que no podrán pasar, desde el 2 de febrero, por Sanjurjo Badía. Asegura que están dispuestos a reunirse con el Concello de Vigo para intentar alcanzar un acuerdo, pero lo que no entienden es porqué no presentan una propuesta para encajar el proyecto. Ethel Vázquez también catalogar de “gesto” que ya llevaron este asunto a la Comisión Mixta de la AP-9 con Fomento.

En lo que si hay avances e importantes es en el Plan Navia con el visto bueno de la gerencia de urbanismo de Vigo al plan parcial que permitirá construir más de 1.400 viviendas y 156 chalés en la parte alta de Navia. La Conselleira espera que ahora vaya al pleno municipal de Vigo y que se pueda comenzar cuanto antes el resto de la tramitación. Valora positivamente la colaboración entre administraciones para poder ofertar vivienda nueva en los próximos años.