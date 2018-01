Una cita que hace afición

Hay partidos que no pasan desapercibidos en el calendario, y el del próximo domingo tiene muchos motivos para que la afición celeste se implique doblemente en apoyar a su equipo. A las cinco de la tarde y dirigido por el colegiado valenciano Iván Caparrós Hernández, el Club Deportivo El Ejido recibe a uno de los aspirantes a jugar los play off de ascenso como es el Real Murcia. Un encuentro complicado en la teoría, y que necesita del apoyo incondicional de sus fieles para contar con más posibilidades de sacarlo adelante. Y eso esperan los directivos celestes, que los buenos aficionados que no suelen acudir al estadio de Santo Domingo no se pierdan ni un minuto más del gran espectáculo que está ofreciendo el conjunto de Alberto González, un domingo y al siguiente también. Los datos además acreditan más al CD El Ejido, porque el conjunto ejidense es el segundo plantel más goleador de este grupo cuarto con 33 tantos, sólo superado por el Extremadura con un gol más. Es más, de los 80 clubes que forman los cuatros grupos, sólo Fuenlabrada, Rayo Majadahonda, Sporting B, Valencia Mestalla y el equipo de Almendralejo superan los datos goleadores de los celestes. Es decir, los celestes presentan el sexto mejor ataque de toda la Segunda División B.

Y como local los números son más contundentes aún, ya que en los dos últimos partidos han logrado nueve tantos, cuatro a Las Palmas Atlético y cinco al Jumilla. En consecuencia, un equipo con mucha capacidad ofensiva y que está encontrando en su estadio municipal de Santo Domingo su principal ‘arma’ para cimentar su buena posición. Octavos y con 29 puntos, el club que preside Pierre Mevy quiere consolidar su plaza en la categoría, pero sin olvidar su ambición para certificar su mejor temporada en esta competición. Los datos indican por tanto que los celestes cuentan con serias opciones de competir al máximo nivel y que tienen sus posibilidades de optar a mejores puestos. El propósito a corto plazo es consolidarse como uno de los aspirantes a pelear entre los seis primeros del campeonato, y claramente sin renunciar a cualquier posibilidad.

VUELVE SALMERÓN El Real Murcia es firme candidato al ascenso a la Liga Profesional y tiene en sus filas a un entrenador almeriense

Para este importante encuentro frente al Real Murcia, el cuerpo técnico no podrá contar con el defensa gaditano Javi Hernández tras la tarjeta amarilla que le mostró el colegiado en Cartagena, quinta acumulativa y que le obliga a cumplir un partido de sanción. Estará disponible para viajar a Badajoz. El resto del plantel está disponible, incluido Álvaro Ocaña y por tanto el plantel celeste atraviesa un estado óptimo para la intensa pugna por un puesto en el once titular. En definitiva, plantilla comprometida ante una segunda vuelta que se presenta de lo más ilusionante para una afición que debe mostrar una mayor implicación en el proyecto celeste. Este miércoles los jugadores reanudan sus sesiones preparatorias ante la cita vital de este domingo.