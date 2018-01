Confianza en los tres '9'

Las miradas apuntan al rendimiento de Pablo Caballero, Juan Muñoz e Hicham Khaloua. Los tres jugadores que deberían llevar el peso goleador del Almería no están rindiendo como se esperaba, pero Miguel Ángel Corona dejó muy claro que no se contempla salida o llegada de un futbolista en esta demarcación. Ratificó su confianza: “Tenemos tres delanteros y disponen de un nivel superior al que han demostrado, pero por circunstancias no han podido. Confiamos en los tres”.

Lo que no descarta el director deportivo es que el mercado brinde la posibilidad de encontrar un futbolista con características que se acoplen a lo que pide Lucas Alcaraz. “En la búsqueda de jugadores, quizá pueda venir un banda que pueda actuar en punta, o viceversa. No es un mercado en el que haya muchas opciones, y además nuestro presupuesto es el que es”, finalizó Miguel Ángel Corona. El mercado sigue abierto.