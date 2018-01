Oh, capitán…

Montakit Fuenlabrada (11-5) cerrará la primera vuelta de Liga Endesa este domingo (Fonteta, 18:30) ante Valencia Basket (11-5) en un duelo de la parte alta de la tabla ante el vigente campeón liguero, previo al sorteo de emparejamientos de Copa del Rey.

El encargado de valorar la magnífica temporada fuenlabreña ha sido Ian O’Leary, uno de los capitanes y “máximo reboteador e ídolo de la afición por su forma de ser y su garra sobre la pista”, tal y como le define el propio club en su web oficial.

“Me siento muy orgulloso de nuestro club, de nuestro equipo. Estamos haciendo un año increíble, el mejor de nuestra historia, estamos muy contentos pero tenemos hambre para más”, decía el californiano.

“Este es un partido difícil, para mí es más difícil jugar en Valencia que en Madrid porque hay más ambiente, la afición está más encima del partido, hay más ruido… pero bueno, este año el Valencia está un poco más irregular porque están teniendo problemas con las lesiones”, advertía.

O´Leary también reclamaba mayor concentración contra los equipos ‘Euroliga’. “No sé la razón pero no competimos durante los 40 minutos. No me gusta la imagen del otro día, siento que no peleamos lo suficiente. Si queremos competir de verdad con esos equipos muy muy buenos necesitamos jugar fuerte de principio a fin y poner más físico en defensa, mucho más que el otro día”, apuntaba.