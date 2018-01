Simula una agresión y avisa a la Policía Local para ver cuánto tardaba en llegar

Eran las once de la mañana cuando la Policía Local de Fuenlabrada recibía una llamada de un hombre que aseguraba estar siendo agredido por su mujer. En escasos minutos, una patrulla acudía al domicilio donde comprobaba cómo era el propio denunciante quien, tranquilamente, les abría la puerta y les decía que se trataba de un aviso falso con el que solo pretendía comprobar el tiempo de reacción de la Policía en un caso de este tipo. “No, no si realmente no pasa nada, mi mujer está durmiendo”, asegura el Jefe de la Policía Local, Francisco Cano, que espetó sin ningún rubor a los dos agentes.

El hombre, que ya contaba, según Cano, con “antecedentes por violencia de género”, fue denunciado ante Policía Nacional por denuncia falsa, con lo que ahora un juez tendrá que examinar el caso, que podría terminar en un juicio con sanción económica o trabajos para la comunidad, según decida el magistrado.

En estos casos, indica el Jefe de la Policía municipal, se suele actuar por vía administrativa, con multa que impone la Delegación del Gobierno y que según los casos, puede llegar incluso a 600 euros. La otra opción es la vía penal, previa denuncia en comisaría, tal y como hizo el agente fuenlabreño.

Cano reconoce que no son “muy habituales” estos casos, pero sí suelen darse entre 3 ó 5 al año, “desde los males leves, como el estudiante que da una falsa alarma para evitar hacer un examen o denuncias más serias”. Lo cierto es que son actitudes sancionables porque “obligan a poner en marcha recursos que se dejan de emplear en otras cosas”.