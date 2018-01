Cuando los amigos solo son virtuales

Tener cada vez más like, más seguidores o amigos en las redes sociales se puede llegar a convertir en casi una dependencia. Y el problema es mayor cuando sustituimos las relaciones interpersonales por las ‘amistades’ virtuales. Fernando Álvarez, coach y entrenador emocional, (www.desdelatrinchera.com), recuerda que el amigo es el que te escucha, al que puedes llamar si estás mal, con el que puedes salir al cine o a tomar algo…, en definitiva es alguien muy distinto del que te sigue en tu red social o te da un ‘me gusta’ a un comentario y al que “en muchos casos casi no conoces”. Por eso, dice, no es sano volcarnos en esas relaciones virtuales desatendiendo las personales.

“Hay que tener en cuenta que en estas redes sociales se suele falsear la realidad con mucha frecuencia. No contamos nuestros verdaderos problemas o inquietudes y lo que vemos en los demás es una vida idílica, en muchos casos, que nos hace sentir frustrados al no corresponder con la nuestra”.

Según Álvarez la gente que cae en esta situación suele ser para suplir necesidades, que al final no consigue llenar.