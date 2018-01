Más de un centenar de viviendas de Albacete están ocupadas ilegalmente

En Albacete hay un centenar de viviendas ocupadas. Es la denuncia del Partido Socialista, donde se habla de numerosos barrios que concentran estos problemas. Empezando por "Las 600", donde se contabilizan una treintena de viviendas ocupadas. También en el Barrio de Santa Teresa, con 30 ocupaciones, El Pilar, Parquesur con dos denuncias, en el Paseo de la Cuba, en la Facultad de Medicina o en el Ensanche. Estamos hablando de prácticamente toda la ciudad, un problema, que según los socialistas afectaría a un millar de familias, que tienen que convivir diariamente con estas personas, que muchas veces crean problemas de seguridad.

Lo último que hemos conocido es que un juzgado de Albacete ha dictado este lunes una sentencia que obligaba a desalojar una serie de viviendas en un bloque de edificios de San Pedro Mortero. Sin embargo, dichos pisos ya fueron ocupados por la tarde.

El grupo socialista ha recriminado al equipo de gobierno que no haya hecho nada por solucionar el problema de la vivienda en Albacete. También aseguran que ellos llevan tiempo proponiendo un plan de rehabilitación integral en las grilleras de Santa Teresa del que de momento no se sabe nada. Denuncian que en los presupuestos no se recoja ni un solo euro para vivienda -algo que introducirán en una emnienda-, y proponen que los futuros planes de empleo ayuden a las personas que tienen pocos recursos.

Al respecto a este asunto, dice la concejal de Barrios que se han destinado casi 500.000 euros para ayudar a 400 familias o que se han invertido 650.000 euros para la adquisición de viviendas para realojar a familias de La Estrella. Con respecto a los problemas de ocupación, Llanos Navarro recuerda que ya se han llevado a cabo reuniones con la Policía Local para atajar el problema.