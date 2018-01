Lucía Álvarez, "La Piñona" y su nuevo espectáculo flamenco "Emovere"

Lucía Álvarez Howard nació en Jimena, de ahí lo de "La Piñona", un claro guiño al típico dulce jimenato, el piñonate. A los 10 años sabía que lo suyo era el baile, su madre, dos veces por semana, la llevaba a La Línea, primero a la academia de David Morales, y unos años más tarde pasaría por Jerez y Algeciras hasta que a los 17 decidió marcharse a estudiar el bachiler y bailar, "pero no terminé de estudiar me dediqué por entero al baile", nos contaba esta mañana en el programa Hoy por Hoy Campo de Gibraltar.

En 2011 la artista se hace con el primer premio "Desplante" del Festival del Cante de las Minas y desde entonces ha seguido cosechando éxitos y aprendiendo. "He contado con muchos maestros y de todos he aprendido. Es una profesión muy sacrificada, junto con la guitarra, porque es un trabajo con el cuerpo; también es muy agradecido porque desfogas muchísimo, no tienes límites pero te exige mucho sacrificio y además... tienes que cuidarte".

Lucía nos habla de su espectáculo que preestrstrenará este domingo, 21 de enero, en el teatro TNT Atalaya de Sevilla a las siete y media de la tarde y que presentará en el Festival de Flamenco de jerez el 25 de febrero.

Cartel anunciador del próximo espectáculo de la bailaora Lucía Álvarez "La Piñona" / Lucía Álvarez

“EMOVERE, palabra de origen latín (movimiento hacia el exterior o ponerse en movimiento) da nombre a este espectáculo que nace a partir del impacto que tienen sobre mí ciertas emociones que trato de plasmar a través de mi cuerpo y las herramientas de las que me rodeo. Toda emoción tiene una consecuencia y ésta es el movimiento. No concibo lo uno sin lo otro. Todos mis años de carrera; todos los conocimientos y experiencias adquiridas hasta ahora se transforman en un testimonio, el mío. EMOVERE nos pone en marcha a todos y nos ofrece diversos olores, sabores, texturas y colores que te harán salir de tu estado habitual y te permitirá vivirlo en primera persona”.

Ojalá veamos pronto por los escenarios del Campo de Gibraltar a esta gran artista dedicada en cuerpo y alma al baile flamenco. "Ahora me siento una artista madura y consciente de lo que hago y de que cada paso que doy tiene una consecuencia", finalizaba la bailaora Lucía Álvarez "La Piñona".