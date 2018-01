Un cura alicantino arremete contra la pederastia desde las redes sociales

Un sacerdote en l'Alfàs del Pi ha sorprendido por su crítica a la Iglesia y a los casos de pederastia detectados, que ha realizado con comentarios en las redes sociales muy duros o gráficos, que han sorprendido a los parroquianos.

En declaraciones a Radio Alicante, Miguel Ángel Schiller, este cura párroco del municipio de l'Alfàs, ha achacado el revuelo de sus comentarios al "sensacionalismo" de las redes sociales como Facebook, pero ha insistido en el fondo de la cuestión: los niños son lo más preciado, y "quien trate con ellos -afirma- debe demostrar un gran equilibrio".

Abunda este sacerdote en que "la pederastia es algo abominable" y que "no puede ser excusada por ningún motivo", que existe en todos los ámbitos, pero que "la corrupción del óptimo es la peor".

Explica que en su entorno y sus años en el sacerdocio no se ha topado directamente con la pederastia, pero sí con "actitudes muy pueriles" por parte de los curas y se queja de que nadie les pide cuentas. Dice que la Iglesia "no puede servir de refugio de personas incapaces de mantener una relación".

Uno de los polémicos posts que colgó el párroco de l'Alfás del Pi, contra la pederastia y la corrupción en la iglesia. / Facebook

Y lamenta que la institución hoy en día se haya quedado sin "ninguna credibilidad" y que sólo se recurra a ella para ceremonias.

Critica también la corrupción. En facebook ha escrito: "Pido la baja. Me quiero ir de este negocio de corrupción que es la iglesia", pero ante los micrófonos aclara que "la corrupción no está libre de ningún sitio" y que no se puede pedir la baja de la iglesia porque no es un partido ni un equipo y "hay que aguantar", añade.

Reconoce que también ha aprovechado alguna homilia para lanzar críticas indirectas a los constructores, pidiéndoles que devuelvan los terrenos de los que se han apropiado, que tampoco, dice, entiende por qué han sentado tan mal.

Aún así Schiller no ha destacado como polémico en su localidad. Lleva 27 años ejerciendo el sacerdocio, casi trece en l'Alfàs del Pi, y explica que ningún superior jerárquico le ha reprochado el tono de estas críticas en facebook; al contrario, algún obispo le ha llamado para ofrecerse en lo que necesite, dice.