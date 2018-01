De los Mozos espera que "vayamos a más" ante el Bupolsa

El entrenador de la Arandina, Javier Álvarez de los Mozos sigue demostrando que es genio y figura. En la tarde de este jueves, en la rueda de prensa previa al encuentro de este el Bupolsa, no solo ha repasado la actualidad del equipo, la evolución del mismo, y la más que probable de otros dos nuevos jugadores, sino que ha ido más allá y ha ofrecido su punto de vista sobre la salida de Bruju del equipo.

El técnico burgalés, después de sumar en Astorga el primer punto al frente del equipo ribereño, afirma, que ante el Bupolsa, "espero que vayamos a más y se vea un mejor equipo". Al mismo tiempo, De los Mozos ha mandado un aviso a navegantes al afirmar que "no me gustaría ser un revulsivo y que tras las primeras jornadas se diluya el efecto y los jugadores se relajen, no".

Para este encuentro la plantilla cuenta con todos sus efectivos a disposición, incluidos los tres últimos fichajes. El extremo zurdo Ramiro, presentado en la tarde de este jueves -el jugador ya ha arreglado sus papeles después de estar entrenándose desde la semana pasada-; el centrocampista Serra, que suma ya dos sesiones de trabajo; e incluso el meta Jara que se incorpora al trabajo del equipo este viernes.

El primer objetivo del equipo es ganar, el segundo acercarse a los puestos de play off y el tercero confirmar esta clasificación al final de temporada. Un cuarto sería lograr el ascenso, pero obviamente es muy pronto incluso para imaginarlo. Sobre la puntuación que debería alcanzar el equipo al final de la liga regular, De los Mozos sitúa esa posibilidad en "72, 73 o 74 puntos, da igual ahora si no llegas, me preocupa que lleguemos a esos niveles de puntuación que recortemos con los rivales y vayamos subiendo en la clasificación", apunta.

LA SALIDA DE BRUJU

El entrenador no ha rehuido manifestar su opinión tras la salida de Bruju y ha manifestado su discrepancia acerca de las informaciones que se han publicado al respecto. "Creo que os habéis equivocado, no dijo que hayáis mentido, pero os habéis equivocado", sentenciaba el técnico

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

La Cadena SER informaba sobre la sorprendente situación de Bruju el pasado 9 de enero, jornada en la que el jugador comparecía en la sesión de trabajo al margen de sus compañeros como se contó en esta información: Bruju, apartado del primer equipo. La situación se mantuvo y el jueves 11 de enero, día de la primera rueda de prensa del entrenador después de su presentación, De los Mozos afirmó que el futbolista no estaba "entrenando apartado" como recogió este medio en la siguiente información: De los Mozos: "Bruju no se está entrenando aparte". Y este miércoles, capítulo final: Termina la etapa blanquiazul de Bruju.

LLEGARÁN AL MENOS DOS FICHAJES MÁS

De los Mozos espera dos jugadores más. Así lo ha desvelado el responsable del banquillo que no contempla que "haya bajas de ningún jugador más" y espera la llegada de "al menos dos jugadores más". Dos fichajes, uno de ellos posiblemente de un futbolista Sub'23, que cerrarían una plantilla de 21 jugadores.