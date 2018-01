La Academia de la Llingua cifra en 20 millones el coste de la oficialidad

Según Xosé Antón González, estamos asistiendo a una auténtica campaña de desprestigio "escontra la llingua y cultra asturianes que xurde de sectores sociales maxinales y minoritarios, pero con una innegable incidencia nos medios"; ataques iniciados por sectores sin representación, asegura, pero también por el Partido Popular de Mercedes Fernández. Según González, tanto unos como otros, estarían inflando las informaciones sobre el coste que generaría para las arcas públicas la cooficialidad, con el fin de amedrentar al ciudadano, cuando el modelo que la academia plantea tan sólo supondría el 0.3 por ciento de los presupuestos regionales. Y es que se ha llegado a cifrar hasta en 70 millones el coste de implantar esa oficialidad del asturiano, pero según el presidente de la academia, la realidad es que como mucho estaríamos hablando de unos 13 millones más de lo que ya se está invirtiendo, a día de hoy. Con ello, se rondarían los 20 millones de euros y eso, cuando ya estuviera totalmente implantada. Ni si quiera ahora. Y "esto ye la realidad de lo que cuesta la oficialidá que nos queremos. La que quieren otros puede costar doscientos, pero la que queremos nos, ye esta", dice González.

A su juicio se está atacando sin motivo la lucha por la oficialidad de la Llingua, cuando lo que se plantea es un modelo en el que a nivel educativo el asturiano sería una asignatura de libre configuración, no una lengua vehicular. Para Xosé Antón González es grotesco insinuar que todos los trabajadores públicos y funcionarios tengan que utilizar el asturiano, que en caso de oposiciones se plantaría como un mérito más; "pero no ye que un médicu, como se ta diciendo, tenga que operar en asturianu. Nos queremos que los médicos nos operen bien, no que nos operen en asturianu. No xugamos a eso"

La preocupación por esta campaña que según denuncia el presidente de la academia, se está llevando a cabo, por esos sectores minoritarios es menor si la comparamos con la que le produce la postura "antiasturiano" del PP de Mercedes Fernández que en dos años, dice, no ha encontrado hueco para sentarse a debatir con él este asunto.