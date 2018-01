Menudo" La afición no se merece que el equipo esté donde está"

El sevillano Juan Carlos Menudo ha analizado la marcha del conjunto blanquiazul que sigue si estrenarse en 2018, admite que los jugadores somos conscientes que en este momento de la competición el equipo tiene que sumar de tres en tres , sea el rival que sea . Ahora el equipo tiene que variar su objetivo inicial de la temporada como apunta Menudo la circunstancias no son las que pensábamos aprincipio de temporada y ahora tenemos que dar un paso adelante para cambiar esta situación. Recoce el atacante que es lógico el enfado de la afición a ellos no le podemos decir nada, porque siempre está con nosotros. la afición no se merece que el equipo esté donde está