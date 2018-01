Ziganda, sobre Kepa: "No hay retraso ni adelanto ni ninguna novedad"

El entrenador del Athletic, José Ángel Ziganda, ha eludido poner plazo de recuperación a los futbolistas ahora mismo lesionados. "Mejor no decir plazos porque si se adelantan o se retrasan parece que no aciertas o que estás escondiendo algo", ha añadido.

Sobre Kepa, ha apuntado que se le ha "dado un tiempo más" en la recuperación de su lesión en un pie, ya que "una semana arriba o una semana abajo tampoco cambia mucho el plan de ruta" que se lleva con el meta del que se esperaba que primeros de enero fichara por el Real Madrid.

También ha asegurado que la lesión de Balenziaga es "larga" e "importante" porque está "en una zona delicada" -el cuádriceps de la muslo derecho- y por ello ya esperaba que la baja del lateral de Zumarraga, que se lesionó el 16 de diciembre ante la Real, se alargara más que las lesiones musculares más habituales.

En cambio, cree que la de De Marcos, en los músculos izquiosurales el siete de enero, es menos grave. "Evolucionan poco a poco y mejor no decir plazos para no equivocarnos. Para esta semana no están y lo mejor es que se recuperen bien", ha resumido sobre los lesionados.