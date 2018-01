Alberto Aguilar: "De mi propia voluntad iba a salir no continuar en el Cartagena"

Hoy ha comparecido en rueda de prensa Alberto Aguilar, central del Efesé que ha sido titular en los últimos seis partidos del FC Cartagena en liga, más el partido de Copa en el Pizjuán, coincidiendo con el inicio de la buena racha del equipo (además de la dolorosa derrota ante el Betis B), aunque le ha costado mucho entrar en el equipo. Hasta ese momento solo había disputado cuatro partidos entre liga y Copa del Rey, dos de ellos como suplente. Arrastraba problemas físicos de una lesión que le impedían estar al 100% y competir a alto nivel.

Precisamente por eso ha reconocido que pensaba en salir del FC Cartagena este mercado invernal, no porque el club le comentase nada, sino porque no terminaba de recuperarse de la lesión y no se encontraba bien. Llegó un punto en el que estaba muy "fastidiado" e iba a salir de su "propia voluntad" la decisión de salir, por no sentirse útil en un equipo que confiaba en él. Sin embargo, la situación ha cambiado en las últimas semanas.

Pese a ello no se siente titular indiscutible, aunque tiene la confianza del míster y las cosas están yendo bien en el campo. Dice que no se cree mejor que sus compañeros. Su irrupción en el once ha coincidido con la recuperación de sensaciones y resultados en el FC Cartagena. Cree que ahora tienen "mentalidad de ir a por todas" y espera que la racha "se prolongue en el tiempo".

Por útlimo elogiaba a Rubén Cruz, un jugador al que conoce de haberse enfrentado a él en Segunda, cuando estaban en Ponferradina y Albacete, y lo define un delantero que "puede aportar mucho al equipo" y con el que se suma "otra variante más en ataque". También tenía buenas palabras para Aketxe, al que defenía como "un goleador" y sobre todo para Moussa, "una de mis debilidades", del que cree que "no tiene techo" y que "con confianza puede ser un cañón”.