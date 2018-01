¿Qué ha pasado en su vida desde el pasado 28 de diciembre, querido lector/oyente?

Piénselo un segundo. Ahora lea esto.

Esto es una “oda al cortejo”, en los tiempos en los que hay que marcar bien los límites de la seducción, para despojarlo de cualquier duda. En este caso, sólo eso, seducción, como si fuera algo simple.

La canción que eligió Irene Contreras es tan sencilla como potente. Escucharla provoca la liberación de todo tipo de emociones. “Sencilla, que no simple, minimalista”, asegura mientras escuchamos “Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí”, de María Arnal y Marcel Bagés. José Juan Luque lleva unos días reproduciéndola en bucle, sin conseguir concentrarse “porque me voy de una frase a otra, me pierdo en esas imágenes que va provocando”.

Y como él es el responsable de las imágenes, ha elegido la de una chica, una fotografía que tomó en Bubión, una chica con la que fue rondando un pueblo que se veía abajo sin ser capaces de llegar a él. La canción nos deja noqueados. Cada frase golpea y nos hace ver imágenes. En ella imaginamos cómo va tirando de una cuerda, acercando el cuerpo de él/ella hasta que los ambos se arriman. “Estrechando esa relación, como ocurrió en ese caso", dice José Juan. Imagen y música han encajado, esta vez de forma perfecta, completa.

Esta sección que emitimos hoy fue grabada el 28 de diciembre. Decidimos explicarlo y nos preguntamos qué habrá pasado en nuestras vidas en estos días. El tiempo habrá pasado y aunque han sido apenas 21 días puede que hayan ocurrido muchas cosas, o ninguna de especial relevancia. Tal vez, esta canción ahora la escuchamos de otra manera que cuando grabamos la sección. Quizá esta canción ya no sea la misma, como el río que pasa.