Juanfran: "Alguien filtró lo de la prima del derbi para hacer daño"

El asunto de la presunta prima ante el Celta sigue encontrando eco en el vestuario del Deportivo. Hoy ha sido Juanfran quien, en Coruña Deportiva, ha dado su versión de los hechos: "Nos han intentado alejar de la afición con el tema de las primas. No fue como se dijo. Nosotros no hemos querido hablar de primas hasta que el Dépor no esté donde se merece. Tenemos que ir todos juntos. Se filtró en prensa por alguien que quiso hacer daño a la plantilla"

Sobre su rendimiento personal, el carrilero cree que está siendo "un año complicado". "Yo sé cuando estoy bien o mal, yo sé si Guedes me ha regateado o no, no necesito que me lo digan. Llevo bien las críticas, todo es trabajar, criticar es fácil. Tengo que ayudar al equipo y que el Deportivo gane y salga de la situación. Lo individual queda al margen.". Envió también una crítica velada a Pepe Mel "A mí me pitaron en el partido ante el Getafe de manera injusta porque estaba haciendo lo que me pedía el entrenador", añadiendo que echó en falta esa explicación del técnico para evitar sentirse señalado.

Acerca de las posibilidades de que el Dépor juegue con tres centrales ante el Real Madrid, a Juanfran no le desagrada la defensa de cinco, ya que en su opinión "se adapta bien a los laterales que tiene el equipo". Para el madrileño es una opción que podría servir para suplir a Sidnei en caso de que el brasileño no llegase a tiempo de disputar el partido del Bernabéu, aunque nadie duda de la presencia del central ante los merengues.

La entrevista la podéis escuchar en el siguiente enlace