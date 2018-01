La plataforma que defiende la jornada continua califica la orden de conselleria de ambigua

La Asociación Plataforma a favor de la Jornada Continua la normativa llega in extremis y es ambigua en algunos puntos. Mediante un comunicado han criticado que solo dan de margen 10 días para adaptarse a la nueva normativa ya que la fecha anterior era el 28 de enero y se amplía hasta el 7 de febrero.

Por otra parte, han explicado que a partir del curso que viene, la fecha para presentar proyectos de cambio de horario será el 1 diciembre, algo que consideran desaconsejable porque puede darse la situación que se solape con el proceso de renovación de los consejos escolares.

Insisten en denunciar que siga siendo necesario el 55 % de votos posibles a favor del proyecto, aunque el número de padres y madres a favor del cambio "sea muy superior al número de las familias que votan en contra". Las familias que no van a votar se siguen contabilizando como "no", lo que califican de injusto

Tampoco están de acuerdo con que el resultado, desde esta convocatoria, tendrá una validez de 3 años, lo que obliga a que los centros con una mayoría de progenitores favorables al cambio no puedan iniciar el proceso hasta pasado ese tiempo.

Desde la plataforma están satisfechas con que se haya autorizado las actividades extraescolares de pago*organizadas por las AMPAS, pero sin carácter lucrativo y no se podrá discriminar a nadie por razones económicas. Sin embargo, la norma sigue siendo ambigua y no recoge cómo se financiarán, aunque sí que se especifica que el presupuesto de educación no podrá aumentar por este concepto.