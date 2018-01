Miguel Ángel Portales "Miguelito" no jugará en el Eldense

Miguel Ángel Portales Molina “Miguelito”, no jugará en el C. D. Eldense.

Miguelito (C) con Mullor y el delegado del Eldense / Cadena SER

Cuando todo parecía estar hecho hasta el punto de que el lateral diestro malagueño se encontraba en Elda desde el martes y ayer se ejercitó a las órdenes de Miguel Ángel Mullor, su fichaje se ha ido al traste para sorpresa del propio futbolista y del club que preside Miguel Ángel Roig García.

El futbolista ha recibido esta mañana por boca del técnico azulgrana, Miguel Ángel Mullor, y el delegado José Luis Rico Íñiguez, la noticia de que su fichaje no sería posible al haber pedido su club de procedencia, el C. D. Rincón de la Victoria, se había descolgado pidiendo una contraprestación económica de “entre 3.000 y 4.000 €” según ha manifestado el futbolista esta misma mañana cuando ha acudido a despedirse de sus efímeros compañeros.

Miguelito ha lamentado que no se haya concretado su fichaje por Eldense porque “yo salí bien quedando bien con mi club desde no me pusieron ningún problema para venir al Eldense porque se iban a sentar a negociar entre los dos clubes”. El malagueño considera “excesiva para un chaval de Tercera”, la cantidad que pide el Rincón de la Victoria.

Miguelito lamenta que tenga que volver a su tierra donde “he dejado un trabajo y a mi familia para intentar mejorar porque soy joven”.

El futbolista, circunspecto, ha reconocido que se ha enterado esta misma mañana del giro que ha tomado el asunto mostrándose sorprendido porque “en mi club me dijeron que el dinero no sería problema porque a ellos no les iba a arreglar nada aunque sí querían que si ascendía a Segunda B pudieran ingresar alguna cantidad”.