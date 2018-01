Archivada la denuncia de locales de ocio contra los alcaldes de Sant Antoni y Sant Josep

La Fiscalía de Ibiza ha acordado el archivo de la denuncia que presentaron representantes de locales de ocio contra los alcaldes de San Josep y Sant Antoni, al que acusaban de un presunto delito contra el medio ambiente. En el auto de archivo, la fiscal considera acreditado que los ayuntamientos de ambos municipios actuaron de forma diligente para combatir problemas de ruidos provocados por otros locales de ocio.

En el caso de San José la Fiscalía destaca que el Ayuntamiento ha remitido un informe una recopilación todas las sonometrías realizadas y los expedientes en trámite por una infracción a la ordenanza de ruidos y vibraciones. Además, también se aporta documentación de acciones administrativas iniciadas contra determinados establecimientos que aparecían en la denuncia.

Finalmente,señala que el Consistorio ha informado de la aprobación de nuevas ordenanzas más restrictivas que contemplan, entre otros aspectos, el endurecimiento de las sanciones, facultan a la Policía a hacer cierres preventivos de establecimientos que manipulen o no tengan limitadores de sonido y la reducción de los decibelios que pueden emitir los equipos de música de los locales al aire libre.

En cuanto a San Antoni, la Fiscalía destaca que el Ayuntamiento ha aportado: listado de quejas de vecinos por ruidos y actuaciones derivadas, sonometrías, listado de expedientes incoados y propuestas de sanciones en estos expedientes. Ante la denuncia por supuesta dejadez en el deber de perseguir delitos.

La Fiscalía concluye que "dada toda la documentación remitida, se ha acreditado la actividad por parte de los ayuntamientos de San José y de San Antonio, respecto de los hechos denunciados, es decir, que no hay en absoluto dejadez del deber invocado ". La Fiscalía también dice en su auto que no se ha podido probar la comisión de ningún delito, al "no quedar acreditados indicios de criminalidad relativos a los hechos denunciados".