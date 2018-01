Mario Martos regresa al Real Jaén

Por fin Mario Martos puede volver al club que le vio nacer como jugador de fútbol. El jugador ha firmado un nuevo contrato con el Real Jaén tras desligarse del club griego del Ofi de Creta. Vuelve tras una negociación que ha resultado difícil y donde incluso Martos ha tenido que perdonar parte de la deuda que el club heleno tenía con él y que llegaba a las tres mensualidades.

A partir de ahora ya es nuevo futbolista del club blanco aunque aún tendrá que esperar para su debut ya que toda la documentación de su paso por el fútbol griego ha de llegar a España, o lo que es igual el llamado transfer hacia la federación española. Según sus representantes y el propio jugador, será cuestión de una semana más de espera.

Salida de Vera

La llegada de Mario Martos va a coincidir con la salida del cordobés Vera. Un refuerzo que no ha sido tal, ya que no ha cumplido con las expectativas al igual que ocurrió con Dani Góngora que, tras llegar de la mano del director deportivo, tuvo que abandonar la plantilla ya que no supuso un aumento de calidad para los jugadores que entrena Salva Ballesta.

El cordobés, que llegó para ocupar una banda, será sustituido por otro futbolista de parecidas cualidades y ya suenan nombres como el ex pacense Álvaro Torralba, un jugador de bando que no ha triunfado en Segunda división B. El mercado de invierno se cierra el último día de este mes de enero.