Ocho partidos de sanción a Juan Pedro Ramos

El Comité de Competición ha sancionado a Juan Pedro Ramos, entrenador del Jerez Industrial, con ocho partidos de suspensión y multa accesoria por "efectuar una acción violenta, sin llegar a constituir agresión", al árbitro asistente del partido del domingo ante la Roteña. Esa sanción lleva aparejada además dos advertencias a efectos de ciclos, con lo que la próxima sanción grave al club blanquiazul comportará la pérdida de un punto.

El Comité ha dado por buena la versión del colegiado Morales Jiménez, que entendió que Juan Pedro empujó a su asistente. El técnico blanquiazul explicó una vez terminado el partido que protestó un posible penalti a Álex: "Al ver la acción tan clara sí es verdad que salgo de mi área técnica, que no debería de haberlo hecho, y salgo corriendo para el linier. Él va corriendo, se para y choco con él y lo agarro de la cintura y él interpreta que lo he empujado. Llevo entrenando desde los 27 años que me retiré y es mi primera expulsión en categoría sénior. Me apena porque soy el primero que defiendo al colectivo arbitral porque sé que son jóvenes y que es normal que se equivoquen pero no me ha importado que me expulsaran y no me duele decirlo".

La alegaciones presentadas por el Jerez Industrial no han sido atendidas por el Comité de Competición, que señala en su respuesta que : "Visto el escrito presentado por el club Jerez Industrial CF como alegaciones a lo redactado en acta por el árbitro, en cuanto la expulsión de su entrenador, aportando prueba videográfica, manifestar que tanto el escrito como la prueba aportada no desvirtúan el contenido del acta arbitral el cual goza de presunción de veracidad, máxime cuando en la prueba videográfica aportada no se observa con exactitud la totalidad de la jugada, ya que en la grabación, en el momento exacto de la protesta o acción realizada por dicho entrenador, la imagen es tapada por la espalda de un aficionado, no pudiendo este Comité observar la acción en su totalidad, por lo que se acuerda sancionar en base a la redacción del acta".