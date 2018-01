El Comité de Competición confirma la sanción a Barba y suspende la amarilla a Joaqui

El Comité de Competición de la Federción Andaluza de Fútbol, ha aceptado el recurso presentado por el Xerez DFC ante la tarjeta que el colegiado del partido ante el Algabeño mostró a Joaqui, que no acarreaba suspensión, pero no aceptó al de Barba, que no podrá jugar ante El Viso.

El organismo federativo argumenta que, “en relación al jugador José Manuel Barba García, este Comité, acuerda desestimar las alegaciones formuladas por el club recurrente ya que de las imágenes aportadas, lejos de permitir sustentar la versión de los hechos que sostiene el club, resulta compatible con la versión del colegiado, que es testigo privilegiado al estar a escasos metros de la jugada en una situación inmejorable para observar con detalle la acción, encontrándonos en definitiva ante una valoración diferente por parte del club sobre la del colegiado, no pudiendo prevalecer aquella sobre ésta, ya que además las decisiones técnicas son de exclusiva competencia de los árbitros de los partidos, por lo que procede la desestimación de lo solicitado, al no quedar desvirtuada la presunción de veracidad de que goza el acta arbitral, Artículo 85.2 del Código de Justicia Deportiva de la RFAF.

Con respecto al jugador Joaquín del Moral Sánchez, este Comité, acuerda que una vez analizada el acta arbitral, aportada como medio de prueba, del propio contenido de la misma se demuestra que el árbitro del partido en dicha amonestación califica el hecho que la motivó, sin expresar claramente las causas, no ajustándose a lo previsto en el artículo 132.5 del Reglamento General de la RFAF., causando con ello clara indefensión al club, y en consecuencia se acuerda estimar las alegaciones presentadas por el Xerez Deportivo F.C., dejando sin efecto sancionador la amonestación reclamada".