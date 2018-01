"Siempre apoyé a los árbitros, pero ahora me siento traicionado y dolido"

Juan Pedro Ramos no volverá a sentarse en un banquillo hasta marzo, salvo que el Jerez Industrial recurra y gane, cosa poco probable, la sanción de ocho partidos que le ha caído al entrenador jerezano tras ser expulsado por comportarse “de manera violenta” hacia el asistente, según refleja el escrito del Comité de Competición.

El entrenador jerezano, que siempre ha mantenido su apoyo al colectivo arbitral por la dificultad de su labor, se siente “traicionado” tras conocer la sanción impuesta después de ser expulsado el domingo durante el partido ante La Roteña. En declaraciones a la Cadena SER, el Pirata reconoce que se siente dolido, “no por los ocho partidos, tenemos un cuerpo técnico amplio y el equipo no lo va a notar, me duele por la imagen del club y por la mía propia, y por lo que ocurre cada domingo en estas categorías”.

Ramos recuerda que “he defendido siempre al colectivo arbitral, pero hay cosas que ya me van superando. Yo a los míos siempre les inculco el respeto a la labor del árbitro, pero ya estoy cansado, puedo entender que se equivoque pero el del domingo estuvo muy mal, nos perjudicó a los dos, pero especialmente a nosotros. Mi actitud desde el domingo va a cambiar, siempre les tendré respeto, pero no podemos hacer el tonto cada semana. El mismo comité que me castiga con ocho partidos permite otras barbaridades que ni siquiera son sancionadas con tarjetas“, lamenta.

El entrenador recuerda la acción que acabó con su expulsión: “Yo protesto un penalti muy claro sobre un jugador mío, salgo del banquillo para protestar al colegiado y tropiezo con el asistente que viene en carrera siguiendo la jugada, a partir de ahí él llama al árbitro y me expulsa por empujarlo”.

Juan Pedro cree que “castigarme con ocho partidos es una barbaridad, es una sanción muy dura, quizás esperaba cuatro, lo que a mí me ha caído le caen a jugadores y entrenadores por pegarle a un contrario o a un árbitro", concluyó.