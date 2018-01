El Supremo anula la pena de 7 años de prisión a un hombre por un delito de abusos sexuales a su hijastra

El Supremo ha anulado la pena que la Audiencia de Palma impuso a un hombre. por abusos sexuales sobre su hijastra menor debido a que la única fecha concreta asociada a hechos probados que aporta la condena recurrida es 1997, y ello implica la prescripción para cuando se produjo la denuncia, en 2013.



La prescripción del delito, que no se ve afectada porque los hechos se consideren probados ni porque se impusiera una condena de 7 años de prisión, obedece a que la sentencia recurrida, la de la Audiencia, da por probados los abusos continuados entre 1997 y 2001, pero no concreta, salvo en uno de los hechos, ninguna fecha asociada a acciones determinadas.



"En la sentencia se declaran probados dos episodios con acceso carnal y uno con penetración bucal", además de otro hecho similar que tuvo lugar en la escalera de la casa en la que vivía el acusado con la madre y cuatro hermanos de la niña, "en un clima de correctivos" que él imponía a la familia.



"Respecto de los tres primeros sucesos, se dice que el primero se sitúa en fecha y hora no determinadas del año 1997, y los otros dos posteriormente, pero siempre en fecha y hora no determinados", recuerda el Supremo. Así, solo se especifica un dato temporal: 1997, cuando la menor tenía 9 años.



La denuncia se presentó en 2013, cuando la joven tenía ya 24 años, recuerda el Supremo. En ese momento, de acuerdo a la regla anterior a la reforma de 1999, ya había pasado el plazo de diez años de prescripción.







