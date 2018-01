Karamo Jawara, refuerzo de invierno para el Iberostar Palma

El Iberostar Palma se refuerza con un Interior noruego que llega después de hacer una gran temporada en Leb Plata, categoría en la que estaba siendo el segundo mejor valorado con una media de 12 puntos, 9'8 rebotes y 2'2 asistencias por partido con una media de 20 de valoración contra el Xuven Cambados.

Para Kamaro es "un sueño jugar en Leb Oro, en España y quiero aprovechar esta oportunidad".

Sobre sus nuevos compañeros, admite que tiene referencias sobre "Ben Mockford, por coincidir en su etapa universitaria y de Carles Biviá" al que considera un jugador con mucha experiencia.

El objetivo del noruego, es "competir y hacer todo lo posible por el equipo, si hay posibilidades de entrar en playoff quiero hacerlo".

Su ex equipo el Xuven Cambados, ha criticado su fichaje por el Iberostar Palma al considerar que lo han hecho a espaldas del equipo gallego. Jawara no ha querido entrar en polémicas. "No tengo una mala palabra para Cambados, entiendo que estén frustrados, pero no hay nada malo que decir" afirma el pívot.