Dimite el concejal Alberto Arranz

En las próximas horas se formalizará en el Ayuntamiento de Medina del Campo la dimisión del concejal de Gana Medina, Alberto Arranz.

Según ha podido saber la Cadena SER, está a punto de presentarse en el registro del Ayuntamiento la dimisión del concejal Alberto Arranz para que se haga efectiva en la respectiva comisión. Arranz ocupaba el número tres de la lista de Gana Medina consiguiendo, en las pasadas elecciones, un sillón en el pleno del Ayuntamiento ya que fueron tres los concejales que obtuvo esta formación.

Tras el pacto de gobierno, los tres ediles de Gana Medina pasaron a formar parte del equipo de gobierno pero, motivos personales, han hecho que el concejal no pueda asumir este cargo y presenta su dimisión. De hecho, ya no ha estado presente en las últimas sesiones plenarias, tampoco en comisiones y, su puesto en la comisión de gobierno pasó a ocuparlo su compañera Carmen Alonso. La siguiente en la lista de Gana Medina es Estela Galván Ibáñez, pero todo hace pensar que no será ella quien tome el acta de concejal sino el siguiente, el que fuese edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento medinense, Francisco Javier de la Rosa.