La oposición en bloque pide la dimisión de Roque Ortíz por los audios de ‘La Opinión’

Cuenta el diario murciano "La opinión" que la sede del PP de la Región de Murcia, en la calle González Adalid de la capital, acogió la pasada semana una reunión entre los responsables del Ayuntamiento de Murcia y los presidentes de las juntas municipales y portavoces populares en pedanías para definir su estrategia electoral. Una reunión en la que se respiró un ambiente casi familiar y en la que varios concejales de la Glorieta hablaron sin pelos en la lengua. Uno de ellos el edil de Fomento, Roque Ortiz, quien llegó a dirigirse a los asistentes afirmando con rotundidad cosas como esta:

Y además:

"Que no se le olvide a la gente que trabaja en las concesionarias, que no se le olvide a la gente a la que le hemos conseguido un trabajo. Todo esto, que no se olvide"