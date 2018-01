Lanzarote: "Endurecer las penas en los delitos de seguridad vial no es el camino más adecuado"

Pablo Lanzarote ha pasado por el programa La Ventana de la región de Murcia para analizar los diez años de funcionamiento de la ley de seguridad vial que ha sido fundamental para la reducción de los fallecidos y heridos en las carreteras españolas y las murcianas que, según Lanzarote, están en la media española.

Reconoce que ha habido un repunte en los delitos por consumo de drogas y alcohol que se debería, ha dicho, a que "estamos saliendo de la crisis y eso se nota". No obstante, ese repunte no debe llevar a castigar más para que se comentan menos delitos. Ese repunte, dice, no justifica ni mucho menos endurecer las penas.

Además, ha señalado que es cierto que hay muchas conformidades en este tipo de delito, pero se debe a que las pruebas - de drogas o alcohol o carecer de permisos de conducir- son incontestables y son hechos probados y difícilmente rebatibles. La conformidad además rebaja la pena en un tercio de extensión.