Los vecinos y el colegio del Cristo piden medidas contra los excrementos de perros en el parque

La Asociación de Madres y Padres del colegio Juan Mena y la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, han dirigido una carta al Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, pidiendo medidas contra la proliferación de excrementos de perros en el parque que se ubica junto al mencionado colegio. En el escrito se afirma que han llegado a contar hasta 32 excrementos de canes en la mencionada zona verde. Piden que "en los parques infantiles no puedan entrar los perros nunca.

Otra imagen de excrementos en el barrio del Cristo / cadenaser.com

Vecinos del Cristo y padres y madres del Juan Mena le recuerdan al Alcalde que, con carácter general, en el barrio hay un problema con los excrementos de los perros; ya que no hay zona verde que "no sea pasto del mal hacer de los dueños de los perros". Luego se centran en el caso particular del parque que hay junto al colegio donde la cantidad de excrementos "es insoportable", según los afectados. Piden que se tomen medidas con campañas, carteles o policía local para frenar esta tendencia; ya que "nos gustaría poder llevar a nuestros niños y niñas al parque infantil sin ningún riesgo de que se rebocen en las cacas de los perros", especifican en la carta.

Carta dirigida por los afectados al Alcalde de Palencia / Radio Palencia