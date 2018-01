IU y Diócesis de Palencia se enfrentan en los juzgados por la titularidad de la iglesia de San Francisco

Izquierda Unida Palencia tiene previsto registrar este viernes en el juzgado alegaciones a una providencia judicial respecto al expediente de dominio e inmatriculación de la iglesia de San Francisco por parte de la Diócesis. La formación de izquierdas mantiene "que no hay pruebas que certifiquen la titularidad de la iglesia de San Francisco por parte de la Diócesis palentina, con independencia de que se use para el culto católico. IU entiende que el uso del bien no certifica su titularidad.

En este procedimiento la Diócesis mantiene que en su momento se desamortizó el convento de San Francisco, pero no la iglesia. IU responde que no se acredita esa suposición y recuerda que actúa de esta forma en defensa de los intereses de la ciudadanía al tratarse de un bien público. Recuerda que se instalaron en el convento oficinas públicas del Estado y un cuartel para soldados porque eran de titularidad estatal, y lo siguen siendo, pues la Oficina de la Agencia Tributaria ocupa parte del antiguo convento, así como la Plaza Mayor y la Plaza de San Francisco que son en la actualidad de titularidad pública.