Xabi Prieto: "Es posible pelear por Europa, pero hay que mejorar ya"

Xabi Prieto habla claro. La primera vuelta no ha sido buena para la Real Sociedad. Lo hecho es insuficiente. Así no se puede pensar en volverse a clasificar para la Europa League. Por eso, no duda en lanzar un mensaje rotundo. "Es posible pelear porEuropa, pero hay que mejorar ya", dice ante los micrófonos de la Cadena SER.

Todavía fastidiado por la oportunidad que dejaron escapar contra el Barça, después de ponerse 2-0, quiere aprender de los errores y pasar página. "Los partidos duran 90 minutos y no fuímos capaces de contrarrestar lo que nos ha propuesto después el Barça. Tanto Rakitic como Messi bajaron su posición y eso nos hizo mucho daño, y sacaron más ventaja en los 45 minutos que fueron superiores que nosotros. Pero hay que pensar ya en el Málaga", señala el donostiarra, sin dejar de reonocer que empieza a ser un mal demasiado habitual hacer una buena primera parte y no darle continuidad tras el descanso. "Esta temporada no estamos siendo lo regulares que nos gustaría, y eos hace que no estemos logrando victorias. Ha habido partidos en los que hemos hecho muy buenas primeras parte y no hemos sido capaces de seguir en las segundas partes. Hace ese juego durante 90 minutos es nuestra asignatura, hacer un partido redondo y así lograr más victorias".

El capitán de la Real reconoce que la primera vuelta realista es de suspenso. "No podemos estar contentos con lo hecho en la primera vuelta, logicamente, pero somos conscientes del potentcial que tenemos y con ganas de trabajar duro para mejorar y sacar más puntos en la segunda vuelta". Sin embargo, a pesar de los pobres números, apenas 23 puntos en el ecuador de la Liga, Xabi Prieto no pierde la esperanza de pelear hasta el final por Europa. "Estamos a 4 puntos del séptimo, no es tanta diferencia, no es ni mucho menos inalcanzable, teniendo en cuenta lo hecho en la primera, se puede conseguir, pero hay que las cosas mejor desde ya", sentencia.