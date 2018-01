Paulo Oliveira: "Siento que he mejorado desde mi debut"

Paulo Oliveira se ha convertido en el central que fichó el Eibar. Porque el club armero firmaba en verano un defensa de alto nivel, internacional absoluto con Portugal, para suplir la importante marcha de Florian Lejeune. Y su estreno no fue el mejor. Lejos de mostrar la solidez y consistencia que se le presuponía, su rendimiento dejó más sombras que luces. Pero poco a poco, a base de partidos, ha ido consolidándose, hasta convertirse en un defensa muy fiable, un muro infranqueable que está rindiendo a un nivel enorme, demostrando su crecimiento y mejoría en todo este tiempo. Mendilibar le dio confianza, no lo movió de la zaga a pesar de las críticas que había sobre su rendimiento, y Paulo Oliveira ha respondido mejorando en cada partido. El portugués, fiable en todo momento porque no se pierde un entrenamiento, se vio beneficiado por las lesiones en defensa, mientras él no se perdía ni un minuto. Olivieira, ya con el beneplacito de la afición armera y adaptado a La Liga, sigue soñando con ser llamado por Portugal para jugar el Mundial de Rusia, el motivo principal por el que cambió el Benfica por el Eibar, para tener minutos y fuera tenido en cuenta. Por el buen camino va,

-Sensaciones tras perder contra el Atlético. "Fue injusta, porque estuvimos muy bien disputando el partido hasta el final. Atletico es un equipo muy bueno, pero estuvimos hasta el final en su campo, pero no tuvimos suerte, aunque seguimos con la cabeza levantada y conscientes de que estamos haciendo un buen trabajo".

-Casi marca al Atlético. "Bueno, no hubo suerte, no fue contra el Atletico, pero puede ser otro día, vamos a ver".

-Buenas sensaciones a pesar de la derrota. "Sí, es verdad. Me gustan mucho las victorias morales, porque dentro de lo malo, perder con buenas sensaciones que con malas, porque creo que estuvimos bien, como el Eibar nos ha acostumbrado a estar".

-Buena primera vuelta. "La racha final nos ha dado la vida y la tenemos que retornar, porque estasmos jugando bien y la identidad del equipo está ahí, y es reconocible"

-Adaptado a La Liga. "La confianza viene con partidos y me siento muy mmejorado que en la primera jornada, es cierto que siento que he mejorado, pero lo importante es que el equipo está muy bien y hay qie seguir así".

-Primero la permanencia. "Es verdad. Lo que está primero es la permanencia y mientras no esté garantizada, hay que seguir aí de fuerte y mirando a sólo eso".