La alcaldesa de San Martín y Mudrián impugnará la moción de censura ante el juzgado

Ante la presentación de la Moción de Censura por parte de dos concejales del partido castellano y dos concejales del Partido Popular en la localidad de San Martín y Mudrián la alcaldesa Josefa Calero ha explicado su punto de vista sobre la mismas. A su juicio esta se debe a que en el jucio celebrado en la noche de ayer, convocado con anterioridad al registro de la moción, se iba a dar cuenta de dos procedimientos judiciales que dos de los concejales firmantes de la moción tienen abiertos en el Juzgado de instrucción de Cuéllar.

Según explica Calero en un comunicado, uno se corresponde con una causa penal por un presunto delito de malversación de caudales públicos, y contra los derechos de los trabajadores, y otro un expediente gubernativo, del cual, según la alcaldesa se pueden derivar también responsabilidades penales por un presunto delito de falsedad en documento público. Estas Diligencias fueron abiertas, por una denuncia de la alcaldesa ahora censurada y por este motivo es por el que Calero piensa que han presentado la Moción de Censura. La propia regidora se pregunta si con esta acción "quieren tapar y entorpecer, sino parar, las diligencias penales y gubernativas abiertas".

Calero continúa explicando en el comunicado que "en uno de los casos se les han abierto diligencias penales en el juzgado de Instrucción de Cuéllar, que se están tramitando a instancia del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial, y por orden de la Audiencia Provincial de Segovia, por dos presuntos delitos, uno de malversación de caudales públicos por el pago de unas facturas a una empresa constructora, con el reparo de la interventora y sin ser levantado el reparo por el pleno y por el pago de otro importe a la misma empresa constructora, por obras de cambio de tubería de aducción en una de las calles de Mudrián, presuntamente de las catas realizadas toda apunta a que podría no haberse ejecutado pero sin embargo se han pagado, a la empresa constructora". Siendo posible que en un futuro vayan a ser llamados por el Juzgado de Cuéllar a declarar como investigados, apunta la regidora.

Además, en otro de los casos la alcadesa explica que costan ciertas contrataciones a trabajadores municipales "sin que salvo error hubieran sido dado de altas y sin figurar su alta, salvo que acrediten una relación mercantil". A esto suma la regidora en contra de uno de los concejales que ha presentado la moción de censura, haber echo constar en documento publico una serie de circunstancias que parece ser no son reales, habiendo dado lugar a un expediente Gubernativo por posible falsedad en documento publico legalmente establecida.

Por último la alcaldesa va a proceder a impugnar la Diligencia de admisión realizada por la Secretaria del Ayuntamiento, ya que la moción va firmada por dos concejales que se presentaron en la misma lista con la que fui elegida la del partido popular y a su entender va contra lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Electoral General. Por este aspecto Josefa Calero considera que "con independencia del resultado en la sesión plenaria, el juez de lo contencioso será quien tenga que resolver la idoneidad jurídica de la moción de censura, en cuyo caso se anularía el resultado que se pretende", concluye.

Por otra parte en la noche de ayer se celebró sesión plenaria en la que se rechazó la aprobacion de los presupuestos con los votos en contra de tres de los concejales que han presentado la moción de censura y la abstención del cuarto edil. En el pleno no estuvo presente el concejal del PSOE. En el punto tercero, los cuatro concejales que presentaron la moción abandonaron el pleno y al no contar con el cuorum necesario se suspendió la sesión. No obstante la alcaldesa acompañada de un abogado explicó a los vecinos que no habían abandonado el salón de plenos los asuntos que se iban a tratar en el mismo.

Al inicio de la sesión plenaria tanto la alcaldesa como el teniente de alcalde quisieron manifestar su repulsa por los actos vandálicos en los últimos meses como señales rotas y sustraídas, bancos rotos, jardineras, portería arrancada y tirada al pilón, pintadas obscenas y otras con insultos a la alcaldesa o comentarios del tipo "te queda un año", según ella misma ha explicado. "Estos que pintan en la oscuridad, con el beneplácito de cuatro de los concejales, ellos no lo han condenado luego manifiestan en la moción que se altera la paz social en Mudrián...", añade Calero.