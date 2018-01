La subdelegada analiza en una junta de seguridad la situación de los 'okupas' en la urbanización Fuente La Bola

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, ha mantenido una Junta de Seguridad con el equipo de gobierno de Cuéllar con el alcalde a la cabeza, Jesús García, los concejales del PSOE e IU, el jefe de la Policía Local y varios miembros de la Guardia Civil para tratar la situación de las viviendas ocupadas por familias conflictivas en la urbanización Fuente La Bola. Según explica el alcalde en la reunión se dio un repaso a todas las actuaciones que se están llevando a cabo desde julio de 2016 cuando comenzó el problema.

Tal y como se ha dado a conocer hay una coordinación entre Policía Local y Guardia Civil en la vigilancia diaria, actuaciones y denuncias que se han presentado. En la reunión la subdelegada explicó que existen hasta 23 denuncias en Cuéllar y otros puntos de la provincia porque también está implicada la Policia Nacional. Esperan que el poder judicial se pronuncie ante estas denuncias en el menor tiempo posible. Además se han realizado más de cinco cortes de agua pero después los okupas han vuelto a conectarse a la red y lo mismo ha ocurrido con los cortes de luz.

La subdelegada, Pilar Sanz, transmitió tranquilidad a los vecinos porque hay una vigilancia total y coordinación diaria entre los cuerpos de seguridad. "La conclusión principal que obtuvimos es que desde que estas familias están, la vigilancia en la zona se ha intensificado, están encima del problema y seguirán hasta que no se resuelva", ha comentado Sanz. Además ha explicado que se está tratando de ver cuales son las actuaciones de los 'okupas' porque además de la ocupacion, aunque no hay denuncia, según Sanz, la actuación de los okupas desde el punto de vista delictivo no es lo más aconsejable.

Por otra parte, el alcalde de Cuéllar explicó que en la reunión se comentó que ha sido una torpeza del PSOE salir a los medios de comunicación creando una alarma social que esto puede suponer un llamamiento y que estos problemas hay que tratarlos de forma interna.