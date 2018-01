El PP de Cazorla denuncia “desinformación” hacia los vecinos por la fuga de gas natural

La presidenta y portavoz del PP en Cazorla, María José Lara va a exigir explicaciones tanto al alcalde, Antonio José Rodríguez como al concejal de seguridad ciudadana; José Luis Olivares sobre cómo se ha gestionado el accidente del escape de gas natural que tuvo lugar este pasado martes 16 de enero en la calle Cruz de Orea, donde los operarios que trabajaban en la instalación de tuberías pincharon accidentalmente una de las conducciones de gas, que generó gran alarma en el municipio. Para ello se basa en lo que llama “declaraciones contradictorias del concejal de seguridad ciudadana José Luis Olivares a la hora de determinar si existe o no protocolo de actuación ante estos casos y si se aplicó dicho protocolo “, aludiendo a que en ese momento hubo” una gran desinformación” sobre las consecuencias que podía tener una fuga de este tipo “por lo que pedimos que se den explicaciones ya que nos consta que no se aplicaron las medidas de protección necesarias”, continúa diciendo Lara.

Por otro lado, señala que en el colegio de educación infantil próximo a la zona del incidente no sabían nada sobre lo que estaba ocurriendo “se enteraron por las propias madres que llamaron alarmadas al centro infantil y no sabían qué respuesta darles”, por lo que insiste en que si existe un protocolo no se aplicó como debería.

Considera que la falta de información concreta sobre lo sucedido se ha prestado a todo tipo de especulaciones en redes sociales “que seguramente nada tienen que ver con la realidad y no se habría generado el miedo que ahora existe hacia el gas natural”.

Momento en que se intenta cortar la fuga de gas en la calle Cruz de Orea / MJBayona

Los vecinos “merecen una explicación clara, concisa y que genere la tranquilidad necesaria por si alguna vez vuelve a ocurrir”. Lara ha pedido al Equipo de Gobierno socialista que “la prioridad debe ser informar a los vecinos de Cazorla ante tales situaciones y la elaboración de un protocolo donde se incluyan medidas que garanticen la seguridad de los vecinos y vecinas de la localidad”. Es por ello que ha instado al alcalde y al concejal que “se ponga manos a la obra y convoque una Comisión Técnica para dar solución ante tales situaciones”.

Desde el equipo de gobierno se declina, por el momento, dar más explicaciones que las que hasta ahora se han dado hasta que tengan el informe solicitado a la empresa Redexis responsable de la instalación.