Gurtel, la manta al coll i Costa

Del judici de Gurtel en l'Audiència Nacional dos coses. La primera, tindria un parell d'això que aquells que han defensat des del minut u que tot era mentida, un brut muntatge polític, resulte que ara canten la Traviata. Ho dic per Pablo Crespo principalment i també per Álvaro Pérez, el del bigot. Si val per tal d'aclarir allò que escoltant als empresaris confessos i a Francisco Correa sembla un secret a veus estarà bé. I dos, relacionat amb això, digué Correa que qui li donà la instrucció de cobrar en negre als empresaris i fer factures falses fou Ricardo Costa. Vull escoltar a Costa, que també està assegut en la banqueta, perquè ningú no pot oblidar que Costa era un manat.