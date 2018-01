El camp conserva la llengua

L'obra dels professors Vicent Beltrán i Carles Segura-Llopis es basa en un ambiciós treball de camp que els ha portat a arreplegar formes i paraules de tota la Comunitat. Un de les seues principals fonts l'han trobat en el camp, en l'agricultura.

Els llauradors conserven noms de productes, animals i eines que de no ser per ells es perdrien. I com destaca Beltrán han trobat alguna sorpresa. Per exemple, paraules, termes idèntics al nord de la Comunitat i al sud que en el centre no es diuen d'aqueixa forma.

D'altra banda, La Llavor s'ha centrat en la conservació de paraules però també en la recuperació de productes d'horta autòctons que es van deixar de conrear per la pressió de les varietats més comercials. De recuperar-les s'encarrega un grup d'agricultors de Benifaió que no estan disposats a deixar perdre varietats tan nostres i tan desconegudes com la "tomata pebre" o el "garrofó pintat".