Varios forenses investigados por realizar prácticas privadas de forma irregular

Justicia ha iniciado un expediente informativo porque han detectado que seis forenses de Valencia estarían realizando prácticas, en el ámbito privado, incompatibles con su condición de funcionarios. La denuncia de dos médicos forenses de Valencia, descontentos con el sistema de reparto de guardias ha destapado posibles prácticas irregularidades en el seno del Instituto Anatómico Forense.

La inspección iniciada al hilo de esa denuncia detectó que los forenses cobraban servicios para los que en 5 casos no contaban con la correspondiente autorización y en un caso por la emisión de certificados para los que el galeno tampoco estaba autorizado. Lo explicaba la directora general de justicia, Verónica López.

Se ha detectado que desde que existen los hornos crematorios estos exigen a las funerarias un certificado de que el cadáver no contiene marcapasos, prótesis y otros elementos termactivos que podrían provocar problemas durante la cremación. Pues bien, la inspección afirma que ese certificado no está claro que sea preceptivo. Será ahora la conselleria de Sanitat la que lo determine. Pero por si acaso, el certificado para cadáveres judiciales se emite, desde noviembre pasado de oficio y sin coste. Para los no judiciales se sigue cobrando a las familias. El certificado en cuestión puede costar entre 80 y 100 euros y hasta anteayer figuraba como preceptivo en la página web del tanatorio municipal. Desde ayer ya no, a la espera de lo que diga la conselleria de Carmen Montón.