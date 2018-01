A seguir alimentando el sueño

Ha sido una semana muy corta en el entorno zaragocista, protagonizado por el fichaje de Jesús Alfaro y como telón de fondo el partido de este viernes a las 21,00 horas en Granada. El Real Zaragoza se presenta en Los Cármenes con el objetivo de encadenar la segunda victoria consecutiva que alimente el sueño de reengancharse a la pela por obtener una de las plazas de promoción de ascenso.

El equipo de Natxo González llega a orillas de la Alhambra sin su “conquistador”, Borja se pierde el partido por sanción al no prosperar las alegaciones del club por la quinta tarjeta amarilla que el gallego vio ante el Barcelona B. Vinicius es el jugador destinado a sustituirle, el brasileño todavía no se ha estrenado como goleador. A la espera de la habitual sorpresa en el once del técnico vitoriano, en principio, no se esperan muchos cambios respecto al equipo que le ganó al filial del Barça.

Real Zaragoza

Un Granada en horas bajas

El equipo nazarí no atraviesa por el mejor momento de la temporada, lleva 7 puntos de 18 y no conoce la victoria en este 2018 con las derrotas en Cádiz (1-0) y Albacete (2-1). Tiene urgencia por recuperar la senda del triunfo para evitar que se le escape el tren del ascenso. José Luis Oltra cuenta con la baja de Montoro, la duda de Menosse y la vuelta al equipo de Raúl Baena y Darwin Machis.