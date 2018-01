Pequeños pasos de Opel para acercar posturas en la negociación

Opel lanza una propuesta de convenio con pequeñas concesiones y quiere empezar a construir el acuerdo con los trabajadores. Ese documento recoge la congelación salarial durante tres años, la reducción porcentual de algunos pluses y eliminación de otros y aminorar los descansos 10 minutos en las jornadas laborales.

Las condiciones que lanza la compañía buscan, según fuentes de Opel, acercar posiciones en la negociación. Para ello, plantean, por el momento, congelación entre 2018 y 2020 y un incremento del 50 por ciento IPC del año anterior. Además, los empleados nuevos desde este año cobrarán según las tablas salariales y las tablas de evolución de PSA. Se eliminaría plus de calendario especial y reduciría el coste un 10 por ciento de festivos y de nocturnidad. El fondo variable pasaría de 250 a 500 euros y, como indican desde la empresa, ya no tendrá que ver con objetivos de la planta sino con el absentismo y el desempeño individual, productividad pura y dura. Opel responde a la flexibilidad con entre 15 y 18 turnos de junio a diciembre en la línea 1 y el compromiso de revisar a partir de entonces un calendario general de flexibilidad. Entre otras medidas, añaden, se reduciría el tiempo de descanso 10 minutos, tres minutos menos para comer el bocadillo y siete minutos menos de los estipulados como pausa.

Comisiones Obreras ya ha dicho que no, mientras el resto de sindicatos la seguirán estudiando hasta el martes, cuando se cite de nuevo la comisión negociadora.

Aunque la negociación todavía está lejos del acuerdo, algo se mueve ya en ambas partes de la mesa en Figueruelas. Afloran los esfuerzos poco a poco de sindicatos y empresa bajo el lógico desacuerdo inicial. El más tajante hoy con Opel ha sido Comisiones Obreras. Chema Fernando, representante de este sindicato, ha señalado que "para nosotros, esta propuesta no sirve porque nos sitúa en un escenario que no tiene nada que ver con los límites que nos pusimos en nuestra asamblea con los afiliados el pasado sábado". Eso sí, el martes "volveremos a sentarnos, no tenemos ninguna intención de romper las negociaciones". Si la empresa sigue con la misma propuesta, "va a ser muy difícil llegar a un acuerdo".

Consideran los pluses un maquillaje. Unas condiciones son inaceptables, dicen, y otras se alejan de su situación actual, como la paga variable, que a pesar de duplicarse en la nueva oferta hasta los 500 euros, asegura Fernando, dista mucho de los 990 que perciben ahora. Opel considera ajeno a la negociación tanto el contrato de relevo como la renovación de 170 personas que concluyeron sus contratos el 1 de enero e "independientemente de que se firmara el convenio de forma inmediata, estas personas iban a ser utilizadas en la puesta en marcha de los 18 turnos y se está retrasando", añadía Fernando.