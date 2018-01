El desencuentro marca la primera reunión para modificar el ICA

Los desencuentros y las amplias diferencias han marcado el día en el que se ha celebrado la primera reunión para abordar cómo modificar el ICA. El último mensaje, claro y directo a Podemos y a Zaragoza en Común, el del presidente de Aragón, Javier Lambán: los servicios públicos de calidad se mantienen gracias a los impuestos, les ha recordado. El presidente aragonés está molesto por la postura que mantienen de que se derogue este impuesto, una postura que puede ser "populista" y "demagógica", y avisa: puede tener "incalculables consecuencias negativas".

¿Qué pasa con la Comisión de Investigación del Plan de Depuración de Aguas? Esther Orera El presidente de Aragón también ha aprovechado para recordar que está pendiente en las Cortes de Aragón la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre la gestión del Plan de Depuración de Aguas. Y le urge a la diputada Marta de Santos, de Podemos (formación que lanzó la propuesta) "a que empiece su trabajo" porque la comisión "se creó hace mucho tiempo y a esta diputada le presupongo mucha capacidad para liderar y dirigir esa comisión y, en mi opinión, se está demorando demasiado en empezar los trabajos de esclarecimiento de todo lo que ha ocurrido con la depuración de aguas residuales en Aragón". Lambán ha recordado que el actual Ejecutivo paralizó todas las concesiones que estaban pendientes y que trabajan en el nuevo Plan de Depuración de Aguas. Está en proceso de redacción, tras el fracaso, ha dicho, del anterior.

Horas antes, Nacho Escartín, el líder de Podemos Aragón, defendía la derogación del iCA, que considera "injusto" y "estamos criticando abiertamente un modelo de Depuración de las Aguas, que se empieza a investigar en las Cortes de Aragón con visos claros de corruptelas y de irregularidades, como dijo la Cámara de Cuentas en un informe anterior".

Lambán sostiene que "todo lo que tiene que ver con la fiscalidad hay que tratarlo con mucho cuidado" y "desde la izquierda entrar en la senda de la derogación de impuestos y utilizar este tipo de situaciones me parece muy peligroso". Y recuerda que son las "posiciones liberales" las que "abogan por que cada cuál se busque la vida con sus propios medios".

Como ejemplo, "cualquiera que se propusiera sembrar de mesas la ciudad de Zaragoza para recoger firmas contra el IBI del ayuntamiento, cosecharía un éxito instantáneo", ha incidido. "No sé si 10, 20, 30 o 40 mil firmas pero estaríamos abriendo un melón de incalculables consecuencias".

Unas declaraciones que hacía el día de la primera reunión entre técnicos del Gobierno de Aragón y colectivos para decidir cómo modificar (que no derogar) el ICA, un debate que acordaron con Podemos para dar luz verde a los presupuestos de 2018 y espera de la formación morada "que cumpla esos acuerdos" y "nosotros estamos dispuestos a cumplir hasta el final". Lambán reconoce, eso sí, que quizá ha faltado explicación "para que los ciudadanos de Zaragoza sepan qué están pagando".

Posturas distantes

En la reunión celebrada hoy, jueves, entre técnicos del Gobierno de Aragón y colectivos de consumidores, desencuentro importante para decidir cómo modificar el ICA. La directora del Instituto Aragonés del Agua ha planteado cambios puntuales en el impuesto, pero la RAPA, la Red de Agua Pública de Aragón, que agrupa a diferentes colectivos, pide que esa modificación incluya también cambios profundos en la Ley de Aguas y en el Plan de Depuración.

Las sensaciones de los negociadores son bien diferentes. La directora del Instituto del Agua, Inés Torralba, ha asegurado que "se ha avanzado, porque es el primer gesto que hacemos desde el Gobierno de Aragón para tratar de estudiar las posibles modificaciones". Mientras, el portavoz de RAPA, José Angel Oliván, ha opinado que "la parte del Gobierno de Aragón no parece una parte resolutiva" sino que "son meros receptores de las demandas y reclamaciones que podemos hacer". Por eso, esta reunión "no es de acuerdos ni de avance" sino "poco más que unas conversaciones". Además los colectivos de consumidores piden que mientras se negocia se deje de cobrar el ICA, pero desde el Gobierno no contemplan esa posibilidad.

Sobre los cambios en el impuesto, el ejecutivo plantea, por ejemplo, dar progresividad, la regulación de las exenciones o las bonificaciones. "Hay que analizar también el impacto que tendría sobre la recaudación", insiste Torralba.

Olivan planteaba unos cambios más radicales porque "planteamos la reformulación de la Ley de Aguas, del Plan de Depuración y de su gestión", así como "la remunicipalización de la gestión de la depuración y la sustitución del impuesto por las tasas municipales". En principio, las partes se reunirán en dos o tres semanas, para concretar sus diferentes propuestas.