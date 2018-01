Nuevas Generaciones en Andújar presenta la campaña #SusanaDaLaEspalda

El presidente de Nueva Generaciones de Andalucía, Enrique Flores, acompañado de la presidenta provincial, Ana González, y de la presidenta local, Virginia Cabezas, ha presentado en Andújar la campaña que lleva por título ‘Susana da la espalda’.

Esta formación política juvenil ha mostrado su preocupación por las políticas de juventud que se llevan a cabo por parte del Ejecutivo autonómico en Andalucía, donde, en su opinión, no se cuenta con los jóvenes andaluces que tienen menos derechos y oportunidades que los de otras comunidades autónomas del país. En este sentido, el presidente de NN.GG. de Andalucía, Enrique Flores, ha tildado de fracaso el II Plan Integral de Juventud, que como ha indicado, no se viene cumpliendo y ha declarado que la Ley de Juventud de Andalucía, a su juicio, no se ajusta a las necesidades reales de los jóvenes en materias como el empleo y la vivienda. Flores considera que dicha norma va en contra, en sus palabras, de los intereses colectivos, de los Ayuntamiento y de los jóvenes.

Durante su intervención ha criticado en numerosos ocasiones la parálisis que sufren las políticas de juventud en Andalucía. También se ha centrado en el rechazo de las enmiendas presentadas por el Partido Popular a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

Por su parte, la presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Ana González, ha insistido, en que es necesario que se produzca un cambio en el Gobierno andaluz, con un ejecutivo que apueste por los jóvenes. Por ello, ha comentado que desde Nuevas Generaciones se seguirá trabajando, alzando la voz en busca de una mejor atención a los jóvenes andaluces y donde sus problemas sean escuchados.

Finalmente, la presidenta local de NN.GG. de Andújar, Virginia Cabezas, ha reprochado al Gobierno municipal las políticas de juventud que se llevan a cabo en el municipio. Cabezas ha asegurado que para el equipo de Gobierno local, en su opinión, los jóvenes apenas tienen relevancia, y ha criticado la falta de cursos formativos para este sector de la población.