"No queremos vender ni especular con las viviendas de San Vicente de Paúl"

Los representantes de las Conferencias de San Vicente Paul en Guadalajara niegan que las 96 viviendas sociales que gestionan en el Alamín vaya a ser vendidas, ni se vaya a especular con ellas. Al contrario, aseguran que "estarían encantados de cederlas a la Junta de Comunidades".

Así lo ha asegurado en los micrófonos de SER Guadalajara Ángel García, uno de los integrantes de esta Conferencia, respondiendo a la denuncia que ha realizado uno de los vecinos, Diego Herchhoren, que tiene en marcha una orden de desahucio y que acusa a esta asociación católica de no haber traspasado la propiedad de las viviendas a los inquilinos originales, de querer desahuciarles y de estar realizando moobing inmobiliario para especular con la promoción.

Desde San vicente de Paúl han rechazado todas esas acusaciones. Explican que las viviendas siempre han sido propiedad de la Conferencia y que los vecinos siempre han estado en régimen de alquiler. "Hubo un momento en el que se ofreció a los inquilinos comprar las viviendas y la mayoría no pudieron hacer frente a ese pago", recuerda García. "La documentación deja claro que si esa compra no se hacía efectiva en el plazo de un año las viviendas seguirían siendo de la Conferencia, y es lo que ocurrió. Los vecinos siempre han estado en régimen de alquiler y con contratos legales".

García desmiente que quieran deshauciar a los vecinos y explica que el caso de este vecino es una situación particular. "Es nieto de una inquilina original pero no le corresponde la subrrogación y entendemos que, por su situación económica, no tiene derecho a esa vivienda. Y de momento todas las sentencias nos han dado la razón".

Señalan también que no quieren deshauciar al resto de vecinos y niegan cualquier posibilidad de especular con las viviendas o el solar. "El solar fue cedido a las conferencias en 1956 por la condesa de Romanones para que se construyeran viviendas para pobres y en el contrato de cesión se deja claro que, si en algún momento se venden las viviendas, se perdería la propiedad del terreno. Es imposible especular. Si fuera por nosotros, estaríamos encantados de cederlas a la Junta de Comunidades".

Destacan que hay muchos problemas con los inquilinos porque muchos de ellos no pagan el agua o la basura y que existen más de 20 enganches ilegales de luz.

PSOE pide vigilancia

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, se ha referido a este asunto. Ha anunciado que su grupo va a presentar una iniciativa en el Ayuntamiento para que se investigue quiénes son los legítimos propietarios. Además, ha señalado que "no se sabe si alguien paga el IBI y que en el Ayuntamiento no consta ni la licencia de obra". Por ese motivo ha pedido la implicación del alcalde "porque el Ayuntamiento aporta todos los años dinero para su mantenimiento".

El alcalde ha respondido ha estas declaraciones del portavoz socialista.