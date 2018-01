Óscar Morales, del infarto al gol en apenas dos meses

Óscar Morales tiene 45 años. El 11 de noviembre estaba en casa cuando empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho y a no sentir el brazo izquierdo. Acudió rápidamente al Hospital y descubrió que había sufrido un infarto por la obstrucción de dos arterias principales, algo que obligó a operarle y colocarle dos stents.

"Al principio fue un palo muy duro porque pensaba que no iba a poder volver a hacer deporte", explica Morales en SER Guadalajara. "Afortunadamente, el infarto no me afectó al corazón, así que los médicos, al contrario de lo que yo pensaba, me recomendaron que hiciera mucho deporte".

Tres semanas después de abandonar el Hospital, pudo empezar a correr de forma suave y el pasado domingo, cuando solo habían transcurrido 65 días desde el infarto, pudo volver a jugar con el equipo de veteranos del Deportivo Guadalajara, con el que disputa la Liga Nacional. "Tuve la suerte de volver a jugar con mis compañeros y además marcar un gol, así que la alegría fue doble", destaca. "Fue una sensación rara. He marcado goles en mi carrera, pero éste era especial después de todo lo que había pasado y de pensar en algún momento que ya no iba a poder practicar más deporte".

Reconoce que la familia tiene un poco de miedo porque vuelva a hacer deporte, pero él prefiere ser valiente. "Para mi mujer y mis hijos es complicado, siempre queda un poco de miedo, pero los médicos me han dado el visto bueno para el deporte, así que hay que seguir adelante y seguir viviendo esta experiencia tan bonita que estamos disfrutando en el equipo, donde hay un ambiente magnífico".