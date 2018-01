¿Cómo hacemos sentir a los demás?

La famosa poetisa, actriz, bailarina… Maya Angelou dijo la frase “Aprendí que las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero no olvidarán nunca lo que les hiciste sentir.”

Cada vez que interactuamos con alguien, ya sea en el plano personal o en el profesional, despertamos una serie de sensaciones en el otro y viceversa. Eso sí, hay personas que tienen la capacidad de generar buenas sensaciones, otros malas y otros sencillamente… casi inexistentes. Precisamente eso es lo que quedará en el recuerdo y sin duda, esa es la base de la marca personal.

Si lo que decimos y hacemos, conecta con el otro y además conseguimos generarle sensaciones agradables, se reforzarán nuestros lazos. Y hablando de un cliente, se reforzará la fidelidad. ¿Verdad que a veces tratas de recordar lo que te dijo alguien durante una fuerte discusión y no eres capaz de acordarte? Pero ¿a que recuerdas perfectamente cómo te hizo sentir esa persona durante ese conflicto?

Cuando ponemos el foco en el otro, en que esté bien, de alguna forma nos estamos colando en su banco de recuerdos. Es importante tener presente las sensaciones que me gustaría despertar en los demás. Hay gestos tan sencillos como un “buenos días”, un “gracias”, “¿cómo estás?”, que marcan la diferencia. ¿Acaso las marcas comerciales no hacen esto con sus clientes? ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros?

Eso sí, lo que hagamos, que sea de corazón y de forma generosa. Tal como lo hace Marina Estacio, experta en comunicación personal y fundadora de la revista digital Pruébate Magazine, que una semana más nos aporta estos temas tan interesantes.