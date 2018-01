El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales constituye un foro periódico con la Soria Ya! para avanzar en los proyectos del Gobierno para Soria

Ha sido inmediato puesto que fue el pasado martes cuando Soraya Sáenz de Santamaría le dijo a Goyo Alonso, portavoz de la Plataforma Soria Ya! que estudiaría la carta de reivindicaciones que la hicieron llegar. También dijo que se produciría un encuentro con ellos por parte de alguien de su confianza, ese alguien es la figura política que ha venido esta mañana a Soria, es el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, que ha mantenido un encuentro con la Soria Ya! en la subdelegación del Gobierno de Soria. El objetivo era buscar alternativas a cada uno de los problemas estructurales de la provincia, escuchar las demandas de la plataforma ciudadana, y plantear soluciones.

Entre las reivindicaciones se encuentra el deficiente servicio ferroviario, las inacabadas autovías del Duero y la A-15, la conexión a Internet del mundo rural, los incentivos a las empresas para que se localicen en la provincia, y la cabalgante despoblación. Los cinco portavoces del colectivo, Goyo Sanz, Goyo Alonso, Luis Jiménez y los jóvenes Joaquín Martínez y Vanesa García le han planteado al Secretario la necesidad de adoptar medidas permanentes para hacer que la provincia sea atractiva para el tejido empresarial, sobre todo incentivos fiscales fuertes como se aplican en Canarias o Ceuta y Melilla.

Luis Jiménez califica la reunión mantenida de “cordial, positiva y productiva porque se ha decido mantener un canal de comunicación abierto en forma de foro periódico entre la Plataforma y la Secretaría, un avance que es de agradecer, nos han proporcionado sus contactos directos incluso y no han dicho que no a ninguna de las 18 peticiones de las que hemos hablado”. Los sorianos le han expuesto los problemas de Soria “aunque él ya conocía algunos porque procede de la provincia de Huesca que tiene muchos puntos en común con Soria pese a que la nuestra es la provincia paradigma de la despoblación”. Dieciocho peticiones “en las que queremos que el gobierno intervenga de urgencia”, entre ellas la industrialización “porque hay que disminuir la carga fiscal o adoptar una especial para la implementación de empresas”; sobre el polígono de Valcorba, “queremos que sea operativo ya porque la mitad del suelo industrial pertenece a SEPES y ADIF que tiene el 50 por ciento, y continuamos sin avanzar en los accesos y la implantación del servicio eléctrico”; el nuevo centro penitenciario “que está terminado, hay que abrirlo ya, está pendiente de la obra de saneamiento”; o Numancia 2017, “sobre el que hemos insistido en la necesidad de contar con un centro de recepción de visitantes para potenciar el turismo no solo nacional sino internacional para el yacimiento arqueológico”.

Ha sido el propio Secretario de Estado para la Administración Territorial el que ha insistido en que “es muy positivo el canal de comunicación que hemos establecido, volveré en Semana Santa para tratar de dar un impulso a lo que podamos o al menos a dar plazos razonables para algunos proyectos”. Y es que en un mes el Ejecutivo Central presentará el primer proyecto del Plan de Despoblación “cuya estrategia nacional de despoblación no está cerrada por lo que tenemos la necesidad y la obligación de buscar la solución para construir una calidad de vida sostenible en el mundo rural”. En las más de 200 medidas que componen la estrategia contra la despoblación del Gobierno de Rajoy se plantean subvenciones y medidas fiscales, “todo depende del ministerio de Hacienda pero no se descarta una fiscalización especial para el reto demográfico para provincias como Soria”.

Bien es cierto que en cuanto a la necesidad de llevar la cobertura de Internet y telefonía a todos los rincones del país, Bermúdez de Castro, se ha remitido a los gobiernos autonómicos “porque en Comunidades como Aragón ya se han puesto en marcha proyectos importante para establecer la banda ancha en todos los municipios, así que Castilla y León tiene que estar pendiente de cara al próximo reparto de fondos europeos que se producirá en año y medio para destinarlos a este cometido”. Ha sentenciado apuntando que “el impacto presupuestario de muchos de los proyectos que la Plataforma me ha trasladado realmente no es elevado o incluso en algunos casos es nulo, por lo que se trata más bien de agilizar algunos trámites administrativos como por ejemplo la declaración de impacto ambiental de la autovía A-15 Soria-Tudela”.

La Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, del Ministerio de la Presidencia, gestiona también parte de los recursos del Fondo Social Europeo destinados a financiar actuaciones en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. Gestiona la distribución de 100 millones de euros, destinados a la integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes menores de 30 años que no se encuentran empleadas ni participan en los sistemas de educación ni formación, en el contexto de la Garantía Juvenil.

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales participó, antes de la reunión con la Soria Ya! en las Jornadas ‘Think Europe: Compromiso 2030 que se celebran en la capital, soriana. Decía que “la libertad, la solidaridad, la búsqueda de un progreso sostenible y que alcance a todos los países y a sus ciudadanos deben ser los vectores de la cohesión política, económica y social a la que aspira Europa. Para ser fieles a esos principios, las instituciones de la Unión Europea deben poner en el centro de sus políticas a las personas”.

Destacaba dentro de las innovadoras políticas de las entidades locales que marcan un nuevo enfoque, “las Estrategias Urbanas de Desarrollo Sostenible e Integrado, las Edusi: “El Gobierno de España ha seleccionado ya 123 Estrategias Urbanas de Desarrollo Sostenible, que han contado con una financiación de 1.013 millones de euros de ayuda, incluidos en el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020”.