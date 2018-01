La Fiscalía ve delito en la contaminación por amianto del Polígono de Toledo

La Fiscalía General del Estado ha confirmado que existe un delito penal en la contaminación medioambiental del vertido de amianto en el barrio del Polígono de la capital castellano-manchega.

No obstante, la Fiscalía ha archivado la denuncia presentada, en 2014, por varias asociaciones y grupos políticos ante la acumulación de toneladas de amianto en este barrio toledano. Todo ello, porque este delito habría prescrito, así se recoge en el informe de la Fiscalía, al que SER Toledo ha tenido acceso: "los causantes originarios y directos de la contaminación son los responsables de una empresa cuya actividad cesó hace más de 15 años, con lo cual, el delito cometido por los mismos estaría prescrito".

Asimismo, con respecto al encapsulamiento que se está llevando a cabo por la empresa pública EMGRISA, la Fiscalía asegura que "en principio no presentaría un riesgo elevado", pero quiere matizar que "siempre y cuando no haya un movimiento de tierras que suponga la ruptura de materiales".

La respuesta de las administraciones debería haber sido más pronta

Además, da un pequeño tirón de orejas a las distintas administraciones, puesto que asegura que "esas administraciones debería haber sido más pronta y eficaz". Una respuesta que no se ha dado durante los años que los vecinos de este barrio han presentado denuncias en la consejería de Medio Ambiente, tal y como lamentan desde la Asociación de Vecinos El Tajo, una de las partes demandantes.

No obstante, esta misma Fiscalía no observa delito penal en los dirigentes o funcionarios de las distintas administraciones públicas y asegura que "los procedimientos administrativos no son sencillos ni fáciles".

Las reacciones ante el archivo de la denuncia

Tras este archivo de la denuncia de la contaminación del amianto, las partes denunciantes van a mantener reuniones para explorar nuevas vías judiciales, tal y como ha confirmado el presidente de aquella asociación de vecinos, Víctor Guillén.

Por su parte, desde la plataforma de Mi Barrio sin amianto, destacan el reconocimiento de la Fiscalía de la existencia de un delito penal ante este vertido. Un delito que, aunque ha prescrito, "los efectos de ese delito lo estamos sufriendo los vecinos", ha concluido el portavoz de esta plataforma, Rafael García.